النصر يستعد لانطلاق الدوري بتدريبات صباحية ومسائية

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم في مدينة بنغازي تحضيراته لانطلاق الدوري الممتاز بخوضه التدريبات الصباحية والمسائية، تحت إشراف المدرب المصري محمد عودة وبحضور مسؤول قطاع الكرة محمد رجب.

ويسعى المدرب المصري محمد عودة للوصول بالفريق للجاهزية الكاملة قبل انطلاق الدوري الممتاز خلال شهر يناير الحالي، كما من المفترض أن يلتقي النصر فريق الاتحاد في نهائي السوبر.

وسيبدأ النصر خلال المرحلة القادمة بخوض المباريات الودية ضمن تحضيراته للحفاظ على لقبه الذي حققه عام 2018، كذلك لإرضاء جمهوره بعد الخروج المبكر من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية