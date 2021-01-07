بهدف “تسلل” .. الترجي يجتاز الأهلي بنغازي ويتأهل لدور المجموعات

تونس 07 يناير 2021 (وال)- اجتاز فريق الترجي التونسي بصعوبة ضيفه الأهلي بنغازي، بعدما تفوقه عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن إياب الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على أرضية ملعب رادس بالعاصمة التونسية، والذي جاء شيقًا منذ صافرة البداية التي قادها الحكم المصري محمود البني، دخله ممثل ليبيا الأهلي بنغازي وكله أمل ورغبة كبيرة في تخطي مستضيفه الترجي، الأخير بادر بالمهاجمة عندما سدد لاعبه غيلان الشعلالي كرة قوية في الدقيقة الرابعة ذهبت بمحاذاة القائم الأيسر.

عند الدقيقة التاسعة عاد نفس اللاعب غيلان الشعلالي، ليصوب كرة أخرى، ملتقطها الحارس مراد الوحيشي المتمركز جيدًا داخل الخشبات الثلاثة، ورد الأهلي سريعًا في أول فرصة حقيقية، وذلك عند الدقيقة “14” بواسطة سعيد النائلي المتواجد في حالة إنفراد، ولم يستغل عرضية زميله زمرينا لتجد الحارس معز بن شريفية.

مع مطلع الدقيقة “17” أحتسب حكم اللقاء المصري محمود البني، ركلة جزاء للترجي، بعد عرقلة المهاجم ياسين الخنيسي الذي أستغل عدم التمركز الجيد، وحالة الارتباك بين المدافعين طاهر بن عامر وحامد الثلبة، ليتقدم للركلة غيلان الشعلالي معلنًا الهدف الأول في اللقاء.

هدف الترجي؛ لم يُربك حسابات الأهلي بل حافظ على تنظيم خطوطه الثلاثة، خاصة في وسط الملعب بقيادة سفيان تشيكو ومحمد مانديلا، في المقابل ومن كرة عرضية تصدى الحارس مراد الوحيشي لرأسية المدافع محمد علي اليعقوبي مبعدها إلى ركينة، وكان ذلك عند الدقيقة “30”.

الأهلي حاول تعديل النتيجة متعمدًا في الخط الأمامي على تحركات زمرينا، الذي سعى جاهدًا لإحداث بلبلة في دفاعات الترجي في أكثر من مناسبة بمساندة إبراهيم بودبوس، فلولا غياب التركيز والحظ لكان الأهلي معدلا للنتيجة قبيل انقضاء الشوط الأول المنتهى للترجي بهدف الشعلالي .

الشوط الثاني، بدأها الأهلي مهاجمًا وكاد المدافع أبو بكر بو عقيلة في الدقيقة “52” تسجيل هدف التعادل، فالأخير لم يستثمر الكرة البينية التي مررها له إبراهيم بودبوس لتنتهي الهجمة بين يدين الحارس معز بن شريفية .

واصل الأهلي التقدم بغية تعديل الكفة، ففي الدقيقة “59” أستغل لاعب الأهلي سعيد النائلي، الخطأ الفادح بين المدافع والحارس التونسي لينقض على الكرة مسجلا بذلك هدف التعديل، واضعًا الترجي في حيرة.

بعد هدف الأهلي؛ نسق المباراة تزايد أكثر خاصة من قبل الترجي المستضيف، ففي الدقيقة “62” وضع اللاعب محمد بن رمضان فريقه في المقدمة، مغيرًا لوحة الأهداف بهدف ثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فيما أنقذ الحارس معز بن شريفية فريقه في الدقيقة “69” من هدف ثان، عندما أبعد بدوره الكرة الحرة المباشرة التي نفذها عبد الله العرفي.

محولات الأهلي تعددت وتزايدت هجماته، خاصة بعد تغيرات المدرب الصربي ديجان أرسوف، فلم يستسلم لاعبوه بتاتًا بل ظلوا متقدمين نحو مرمى الترجي، حتى تحصل الأهلي في الدقيقة “73” على ركلة جزاء بعد عرقلة سعيد النائلي، في حين نفذ الركلة البديل عبد الله العرفي واضعًا الكرة في جهة والحارس في جهة أخرى.

وظهر الحارس مراد الوحيشي مجددًا، ليتألق في الدقيقتين “79” والدقية “80”، فالأول ألتقط تسديدة غيلان الشعلالي بثبات، وفي الثانية حرم اللاعب علاء الدين المرزوقي الذي كان في حالة إنفراد تام، وبعد أن كانت المباراة تشير إلى الانتهاء بنتيجة التعادل، أحتسب الحكم المصري محمود البنى هدف ثالث للترجي من وضعية تسلل واضح، لتنتهي بعدها المقابلة بفوز وتأهل الترجي لدور المجموعات بهدف مثير للجدل.

رغم خسارة ممثل ليبيا في رابطة الأبطال الأفريقية أمام الترجي المتأهل للمجموعات، إلا أن الفريق سيذهب إلى منافسات الكأس الكونفدرالية الأفريقية. (وال- تونس) س أ / ر ت

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