الأهلي طرابلس يفقد لقاءه أمام الاتحاد المنستيري في الكونفدرالية

القاهرة 07 يناير 2021 (وال)- فقد فريق الأهلي طرابلس تذكرة العبور إلى دور الـ 32 المكرر، عقب تعادله سلبًا أمام الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن إياب الكأس الكونفدرالية الأفريقية.

في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب المقاولون العرب المصري، تحت صافرة الحكم الكاميروني أليوم نيون، حيث دخل الفريقان اللقاء وكل منهما يُمنى النفس في اقتلاع ورقة التأهل إلى الدور المقبل من الكونفدرالية، فالاتحاد المنستيري كان متسلحًا بنتيجة الذهاب التي حسمها بهدفين دون رد، فيما تمسك الأهلي بحظوظه حتى أخر الدقائق.

وشهدت شوطي اللقاء سيطرة مطلقة من جانب لاعبي الأهلي، وشكلوا هجمات عديدة على مرمى الحارس بشير بن سعيد ودفاعاته، في حين كانت النجاعة الهجومية موجودة، لكنها تفتقد إلى اللمسة الأخيرة وترجمتها إلى أهداف.

عند الدقيقة “66” احتسب حكم اللقاء أليوم نيون ركلة جزاء لفريق الأهلي بعد عرقلة المهاجم طلحة رزق من قبل المدافع الهادي خلفه تقدم لها خالد مجدي مُضيعًا الركلة ومعها فرصة التقدم على مستوى النتيجة.

تناسى الأهلي ضياع ركلة الجزاء، واستمر في هجومه نحو مرمى الاتحاد المنستيري، وشن تقدم كبير من جميع الخطوط، لكن جميع هجماته باءت بالفشل، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرته بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأهل الاتحاد المنستيري للدور الـ 32 مكرر من الكونفدرالية.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الذهاب الذي جرى قبل أسبوعين بتونس، حسمه الاتحاد التونسي لصالحه بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما الياس الجلاصي، وشافيو موموني . (وال- القاهرة) س أ / ر ت

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