الأهلي طرابلس يفسخ تعاقده مع “القادري”

الأهلي طرابلس يعلن فسخ تعاقده مع المدير الفني التونسي جلال القادري والطاقم المرافق له بعد خسارته أمام الاتحاد المنستيري
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
الأهلي طرابلس يفقد لقاءه أمام الاتحاد المنستيري في الكونفدرالية
تم النشر منذُ 9 ساعات
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
بهدف “تسلل” .. الترجي يجتاز الأهلي بنغازي ويتأهل لدور المجموعات
تم النشر منذُ 9 ساعات
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
الأهلي طرابلس يغادر الكونفدرالية بعد خسارته أمام المنستيري التونسي
تم النشر منذُ 14 ساعة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك