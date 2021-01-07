الأهلي طرابلس يفسخ تعاقده مع “القادري”

الأهلي طرابلس يعلن فسخ تعاقده مع المدير الفني التونسي جلال القادري والطاقم المرافق له بعد خسارته أمام الاتحاد المنستيري

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