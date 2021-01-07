“السيتي” يتأهّل للنهائي في كأس رابطة المحترفين على “الأولد ترافورد”

واصل “مانشستر سيتي” على أرضية ملعب “الأولد ترافورد”، التألّق في بطولته المفضلة، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعدما أطاح بجاره ومضيفه “مانشستر يونايتد”، بهدفيْن دون ردّ.

وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة، ليتأجّل الحسم إلى الشوط الثاني؛ الذي شهد تألقًا لـ”الستيزن”، توّجه جون ستونز، بهدف أول في الدقيقة الـ 50،.

“رجال غوارديولا”؛ لم يتوقفوا، بل واصلوا الضغط على “الشياطين الحمر”، ليؤكّد فرناندينهو لويس روزا، تقدّم “السيتي” في الدقيقة الـ 83 بهدفٍ ثانٍ.

وبعد هذا الفوز، يضرب “مانشستر سيتي” موعدًا مع “توتنهام”، في الدور النهائي ، لتعود المنافسة من جديد بين “غوارديولا ومورينيو”، حيث يأمل “السيتي” في الحفاظ على اللقب للموسم الرابع على التوالي، إذ باتت كأس الرابطة هي البطولة المفضّلة لـ”رفاق دي بروين”.

من جهته، غادر “مانشستر يونايتد”، المسابقة، لكنه يبقى من أبرز المنافسين على لقب “البريميرليغ”، هذا الموسم، وسيكون عليه الفوز في المباراة القادمة لاعتلاء الصدارة والابتعاد عن “ليفربول”.

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