“الظهرة” يُواصل عروضه المُميّزة.. ويتجاوز “أبوسليم” وُدّيًا

واصل فريق “الظهرة”، تقديم عروضه المُميّزة، في مبارياته الوُدّية، ضمن استعداداته لانطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وتحقيق حلم العودة إلى دوري الأضواء.

وفاز “الظهرة” في مباراته الوُدّية الرابعة على فريق “أبوسليم”، بهدفيْن دون ردّ، سجلهما “معاذ الشريف ومحمود البخاري”، بينما أهدر” أبوسليم” ركلة جزاء في آخر أنفاس اللقاء، عن طريق لاعبه محمد خلفون.

وقدّم أبناء المدرّب “عبدالرؤوف بنور”، مستويات كبيرة، وأكدوا جاهزيتهم لخوض رحلة الصعود إلى الدوري الممتاز.

ولم يظهر رجال المدرّب “حمدي بطاو” بمستواهم المعهُود، وربما يعود السبب إلى اعتماد “بطاو”، في هذا اللقاء، على لاعبين شباب، وآخرين لم ينالوا الفرصة في المباريات الوُدّية السابقة.

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