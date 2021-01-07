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المنتخب الوطني للمحليين يواجه زامبيا وديا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد المنتخب الوطني للمحليين لانطلاق معسكره التحضيري لنهائيات الشان حيث سينطلق المعسكر في القاهرة ومن ثم ستتجه البعثة الى الكاميرون

وأعلن مدير المنتخب الوطني سالم صولة أن فرسان المتوسط سيخوضون يوم 12 من الشهر الجاري أول اختبار ودي سيكون أمام زامبيا في الكاميرون تحضيرا لنهائيات الشان.

وكان المدرب زوران فيليبوفيتش قد أضاف 3 لاعبين للقائمة هم ثنائي الأهلي طرابلس الحارس عبد الحكيم التركي والظهير الأيسر محمود عكاشة، كما تم استدعاء مهاجم فريق الاتحاد معاذ عيسى للانضمام الى معسكر المنتخب الوطني للمحليين في القاهرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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