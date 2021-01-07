المنتخب الوطني للمحليين يواجه زامبيا وديا

يستعد المنتخب الوطني للمحليين لانطلاق معسكره التحضيري لنهائيات الشان حيث سينطلق المعسكر في القاهرة ومن ثم ستتجه البعثة الى الكاميرون

وأعلن مدير المنتخب الوطني سالم صولة أن فرسان المتوسط سيخوضون يوم 12 من الشهر الجاري أول اختبار ودي سيكون أمام زامبيا في الكاميرون تحضيرا لنهائيات الشان.

وكان المدرب زوران فيليبوفيتش قد أضاف 3 لاعبين للقائمة هم ثنائي الأهلي طرابلس الحارس عبد الحكيم التركي والظهير الأيسر محمود عكاشة، كما تم استدعاء مهاجم فريق الاتحاد معاذ عيسى للانضمام الى معسكر المنتخب الوطني للمحليين في القاهرة.

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