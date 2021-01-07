“اللافي” يتألّق ويقود الوداد لمجموعات أبطال أفريقيا

تألّق اللاعب الدولي الليبي، مؤيد اللافي، المحترف في صفوف “الوداد” المغربي مع فريقه، في إياب الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

ودخل “الوداد”، المباراة، مُطالبًا بنتيجة الفوز بأكثر من هدف، لأنه خسر نتيجة لقاء الذهاب أمام الملعب المالي بهدف دون ردّ، ولكن “رفاق اللافي” عرفوا جيدًا الطريق لخطف ورقة الترشح.

وافتتح ايوب الكعبي أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 41، وتكفل الدولي الليبي مؤيد اللافي، بالبقية في الشوط الثاني، عندما وقّع على هدفيْن في الدقيقتين الـ 47 والـ 64، ليُؤهّل الفريق إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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