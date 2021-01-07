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بحضور 24 فريقًا.. طرابلس تحتضن قرعة الدوري الممتاز

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُجرى، مساء اليوم، قرعة الدوري الممتاز في مدينة طرابلس، بنسخته الجديدة للموسم 2020-2021، بمشاركة 24 فريقًا.

ومن المفترض أن ينطلق الدوري الممتاز، في منتصف الشهر الجاري، ويُقام بنظام المجموعتيْن، مجموعة في المنطقة الشرقية وأخرى في الغربية، ومن ثمّ يتأهّل فريقان من كل مجموعة للمنافسة في دور التتويج.

وكانت أندية المنطقة الشرقية قد علّقت مشاركتها في الدوري الممتاز، مما أدى إلى تأجيل القرعة في وقت سابق، لكن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، تدخّل ووعد بتسليم الدعم المالي لكل الأندية قبل انطلاق المنافسات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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