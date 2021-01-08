الدوري الإنجليزي.. حث اللاعبين على التباعد الجسدي عند الاحتفال بالأهداف

ذكرت صحيفة التايمز إن اتحاد اللاعبين المحترفين قام بتذكير اللاعبين وحثهم باتباع إجراء قالت إنه منطقي أثناء احتفالهم بتسجيل الأهداف في ظل تفشي وباء فيروس كورونا وذلك بالامتناع عن العناق والاقتراب من بعضهم البعض.

وجاء في إحصائية النشرة الرياضية لوكالة رويترز أن “4” مباريات قد تأجلت في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى أكثر من “50” مباراة في الدرجات الأدنى بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا فيما ما زال الغموض يحيط بعدة مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد المحترفين “جوردون تيلور” أبلغنا اللاعبين بالالتزام بما يوصي به الأطباء والطاقم الطبي فيما يتعلق ببروتوكولات الحفاظ على المسافة والنظافة المطلوبة، مضيفاً : “أتفهم أن الأمر صعب أثناء الاحتفال بالأهداف، فوضع الكرة في الشباك والتصرف كأنه لم يحدث أي شيء”.

يذكر أن عدة لاعبين انتهكوا القيود لمكافحة تفشي فيروس كورونا وحضروا احتفالات العام الجديد، منهم “ألكسندر ميتروفيتش” لاعب فولهام الذي تعرض للتوبيخ من مدربه “سكوت باركر”، الذي قال إنه يدرك ارتكابه ذلك الخطأ.. وكان تصرفاً غير مسؤول-حسب وصفه.

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