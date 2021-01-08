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“القنطري” يلتقي مسؤولي أندية الشرقية.. ويَعِدُ بتذليل الصعاب

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، اجتماعًا مع أندية المنطقة الشرقية “دارنس والبروق والنسور والمنار والأندلس والبرانس والمختار وشباب الجبل والصداقة”.

وخلال الاجتماع؛ نوقشت استراتيجية دعم الأندية، كما اطلع مسؤولو الأندية على الآلية التي تعتمدها الهيئة العامة لدعم الأندية وتنمية الألعاب المختلفة.

وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة العامة للشباب والرياضة، أكد “القنطري” أن هناك فريقًا إداريًا وفنيًا وهندسيًا، سيتوجّه إلى المنطقة الشرقية، في الفترة القادمة؛ لتقييم الوضع، وتذليل الصعاب وتأهيل المنشآت الرياضية، وتنفيذ الأنشطة الرياضة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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