بالتراضي.. “الحاسي” يُنهي عقده مع “النصر”

أعلن اللاعب، أحمد الحاسي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فسخ عقده مع نادي “النصر”.

“الحاسي”؛ قال إن السبب يرجع إلى عدم اتفاقه مع إدارة النادي، على القيمة المالية؛ حيث انتقل إلى فريق “النصر” عام 2019، ومثّله في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك الكونفدرالية، ولعب تحت إشراف المدرّب محمد الككلي.

وبدأ “الحاسي” حياته الرياضية مع نادي “الهلال”، ووصل معه إلى نهائي كأس ليبيا عام 2018، ثم انتقل إلى “الأهلي بنغازي” ولم يشارك معه كثيرًا.

ولم يحدّد “الحاسي” هوية النادي الذي سينتقل إليه، مع اقتراب انطلاق الدوري الممتاز، واكتفى، فقط، بإعلان خبر تركه لـ”النصر”.

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