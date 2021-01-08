قرعة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم تسفر عن مواجهات مثيرة في الجولة الأولى

طرابلس 08 يناير 2021 (وال)-سحبت في العاصمة طرابلس الخميس، قرعة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم 2020 – 2021.

وستشهد الجولة الأولى من المسابقة مواجهات مثيرة، حين سيلتقي في المجموعة الأولى الأهلي بنغازي والهلال في دربي مُثير يحمل الكثير من الذكريات الجميلة، وسيواجه التعاون جاره خليج سرت في دربي الجوار.

هذا وستشهد المجموعة الثانية لقاءات متوازنة؛ أبرزها لقاء دربي العاصمة الذي سيجمع الأهلي طرابلس والمحلة، فيما سيواجه الاتحاد منافسه الخمس.

وفِي باقي منافسات المجموعة الأولى؛ سيلتقي الصداقة نظيره الأخضر، ويستقبل دارنس ضيفه شباب الجبل، فيما يستضيف التحدي منافسه الأنوار، ويلتقي النصر نجوم أجدابيا.

أما منافسات المجموعة الثانية، ستشهد مباريات ندية حيث يستضيف السويحلي نظيره المدينة وأبوسليم يلتقي الوحدة.

وكانت لجنة المسابقات قد قسمت فرق الدوري إلى مجموعتين شرقية وغربية، تضم كل مجموعة 12 فريقًا، ومن المنتظر انطلاق بطولة الدوري الليبي في 15 من يناير الجاري بعد توقف لأكثر من عام ونصف. (وال- طرابلس) ر ت

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