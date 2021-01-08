“ليفربول” يلتقي “أستون فيلا”.. وعينه على ورقة التأهّل

يحلّ “ليفربول” ضيفًا على “أستون فيلا”، ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب “فيلا بارك”، حيث يدخل “الريدز” اللقاء من أجل عبور مضيفه بعد خروجه من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكذلك بعد تعثره في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما وضع صدارته على المحك.

“ليفربول”؛ لا يمر بأفضل حالاته هذه الفترة، حيث تعادل في “البريميرليغ” أمام كل من “وست بروميتش البيون”، و”كريستال بالاس”، قبل أن يسقط أمام “ساوثهامبتون” بهدف نظيف، حيث سيُقاتل “رجال كلوب”، من أجل انتزاع ورقة الترشح إلى الدور المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي لإرضاء جماهيره الغاضبة.

من جهته، سيحاول “أستون فيلا” استغلال تخبط ضيفه “ليفربول” مُتسلّحًا بعامل الأرض ومحاولة إعادة ما حصل في مباراة ذهاب هذا الموسم من “البريميرليغ”، عندما انتصر عليه بنتيجة سبعة أهداف لهدفين على ملعب “فيلا بارك”.

ويدخل “ليفربول” اللقاء لخطف ورقة الترشح والثأر من “أستون فيلا”، الذي أطاح به بنتيجة كبيرة في الدوري، لكن أصحاب الأرض لن يكونوا صيدًا سهلاً لهم، حيث إنهم سيقاتلون للعبور إلى الدور المقبل.

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