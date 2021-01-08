أحمد الحاسي يُنهي عقده مع ناديه النصر “بالتراضي”

بنغازي 08 يناير 2021 (وال)-أعلن اللاعب فريق النصر أحمد الحاسي، عن فسخ عقده مع ناديه النصر.

الحاسي قال -في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي -فيس بوك -إن السبب يرجع إلى عدم اتفاقه مع إدارة النادي على القيمة المالية؛ حيث انتقل إلى فريق النصر عام 2019، ومثّله في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك الكونفدرالية، ولعب تحت إشراف المدرّب محمد الككلي.

وبدأ الحاسي حياته الرياضية مع نادي الهلال، ووصل معه إلى نهائي كأس ليبيا عام 2018، ومن ثم انتقل إلى الأهلي بنغازي ولم يشارك معه كثيرًا.

ولم يحدّد الحاسي هوية النادي الذي سينتقل إليه، مع اقتراب انطلاق الدوري الممتاز، واكتفى فقط بإعلان خبر تركه لـنادي النصر. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال