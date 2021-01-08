“برشلونة” يُواجه “غرناطة” من أجل تأكيد صحوته

يحلّ “برشلونة” ضيفًا على “غرناطة”، في ملعب “نويفو لوس كارمينيس”، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

و يسعى النادي الكتالوني إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بعدما حقق الفوز في آخر جولتين على حساب “هويسكا” و”أتلتيك بيلباو”، خارج قواعده في المباراة المؤجّلة من الجولة الثانية؛ مما جعله في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط فقط عن غريمه “ريال مدريد”.

وسيستعين المدرب، رونالد كومان، في هذا اللقاء، بخدمات مهاجمه عثمان ديمبلي، الذي تألّق أمام “بيلباو”، بينما سيحاول “غرناطة” استغلال عامل الأرض والخروج بنتيجة إيجابية لتحسين وضعه في سلم الترتيب، حيث يحتلّ الفريق المركز السابع.

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