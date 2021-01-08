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“أتلتيكو مدريد” يستقبل “أتلتيك بيلباو” في “ميتروبوليتانو”

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستقبل مُتصدّر الدوري الإسباني “أتلتيكو مدريد”، ضيفه “أتلتيك بيلباو”، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” ضمن الجولة الـ 18 من “الليغا”.

و يسعى “الروخي بلانكوس” لمواصلة مشوار الصدارة، خاصة أنه مُتصدّر بفارق نقطتين عن جاره “ريال مدريد” وتنقصه مباراتان في الدوري.

وتقدّم “كتيبة دييغو سيميوني”، أداءً مُميزًا في هذه النسخة من “الليغا”، إذ يبحث “رفاق سواريز ” عن التتويج باللقب بعد غياب استمر ست سنوات، فيما سيحاول بيلباو” العودة بنتيجة إيجابية من “مدريد”، بعد خسارته أمام “برشلونة”، الأسبوع الماضي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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