“أتلتيكو مدريد” يستقبل “أتلتيك بيلباو” في “ميتروبوليتانو”

يستقبل مُتصدّر الدوري الإسباني “أتلتيكو مدريد”، ضيفه “أتلتيك بيلباو”، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” ضمن الجولة الـ 18 من “الليغا”.

و يسعى “الروخي بلانكوس” لمواصلة مشوار الصدارة، خاصة أنه مُتصدّر بفارق نقطتين عن جاره “ريال مدريد” وتنقصه مباراتان في الدوري.

وتقدّم “كتيبة دييغو سيميوني”، أداءً مُميزًا في هذه النسخة من “الليغا”، إذ يبحث “رفاق سواريز ” عن التتويج باللقب بعد غياب استمر ست سنوات، فيما سيحاول بيلباو” العودة بنتيجة إيجابية من “مدريد”، بعد خسارته أمام “برشلونة”، الأسبوع الماضي.

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