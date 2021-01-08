الدولي الليبي محمد المنير يقترب من صفوف “الترجي” التونسي

ذكرت بعض المصادر الصحفية أن اللاعب الدولي الليبي، محمد المنير، يتواجد، هذه الأيام، في تونس؛ تمهيدًا لانتقاله لفريق “الترجي”.

ومن المتوقّع أن ينضم “المنير” لـ”الترجي” لموسميْن، وفي حال انتهت الصفقة؛ فإنه سيكون اللاعب الليبي الثاني المتواجد ضمن صفوف الفريق بعد حمدو الهوني.

ويرغب “الترجي” في تقوية فريقه في المرحلة الحالية تمهيدًا لانطلاق مجموعات أبطال أفريقيا، حيث واجه الفريق صعوبةً في التأّهل أمام ممثل ليبيا، “الأهلي بنغازي”.

ويلعب “المنير” في مركز الظهير الأيسر، وكان ينشط مع فريق “لوس أنجلوس” الأمريكي.

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