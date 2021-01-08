النصر يفتتح الجولة الثانية من منافسات دوري الطائرة بالفوز على البراق

بنغازي 08 يناير 2021 (وال)- حقق فريق النصر لكرة الطائرة الفوز في افتتاح مباريات الأسبوع الثاني للدوري الليبي لفرق المنطقة الأولى، على حساب البراق بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط.

حيث تقدم البراق في الشوط الأول 25 – 20، وعاد النصر ليتفوق في الثلاث أشواط المتبقية 10 – 25 ، 12 – 25 ، 12 – 25، وقد أدار اللقاء طاقم تحكيم تكون من وائل أبو شعالة حكم أول، واعبيد البرغثي حكم ثانٍ، فيما تولى الحكمان سعد المسلاتي وسعد الورفلي مهام حكام الراية، والدولي حسين البركي مسجلا للمباراة. (وال- بنغازي) ر ت

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