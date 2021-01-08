رسمياً… انتخاب “الدعيكي” رئيسًا للاتحاد الليبي لكرة الطاولة

عُقد الاجتماع الانتخابي للاتحاد الليبي لكرة الطاولة، في صالة الاجتماعات بنادي بنغازي الجديدة، بحضور جميع منتسبي الجمعية العمومية للاتحاد والبالغ عددهم 11 ناديًا.

وانطلقت الانتخابات، التي تقدمت لها قائمة واحدة برئاسة محمد الدعيكي، المتقدم لجولة انتخابية ثانية، بعد أن أكمل المدة القانونية لعمله كرئيس للاتحاد الليبي.

وشهدت الانتخابات حضور عضو اللجنة الأولمبية عصمان القنين كمراقب، كما شهدت حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، عبر تطبيق “زووم”، والذي أثنى في مداخلة له، على عمل الاتحاد الليبي، خلال الفترة الماضية، خاصة بعد نجاحه في بناء صالة للمنتخبات الوطنية في بنغازي.

وأجريت الانتخابات بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية، حيث اختاروا “الدعيكي” رئيسًا لولاية ثانية للاتحاد الليبي لكرة الطاولة، وسط أجواء سادتها روح الود والبهجة.

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