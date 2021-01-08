“الأمل ترهونة” يتفوق ودياً على نجوم الأصابعة

يواصل المدرب السابق لمنتخبنا الوطني “أبوبكر باني” إجراء الاختبارات الفنية للاعبيه بالفريق الأول لنادي الأمل في ترهونة؛ وذلك من خلال متابعة أدائهم والوقوف على مدى جاهزيتهم البدنية في المباريات الودية التي يخوضها أبناء المدينة الجبلية الساحرة.

واستضاف رفاق “سراج الوافي” فريق نجوم الأصابعة وتفوق عليه بهدف دون مقابل في لقاء منح خلاله المدرب أبوبكر باني الفرصة لجميع لاعبيه من أجل إثبات أحقيتهم في خوض استحقاق منافسات دوري الدرجة الأولى.

وتأمل إدارة نادي الأمل من خلال هذه المجموعة بقيادة باني أن تُحقق أحلام جمهور النادي ومدينة ترهونة في الصعود إلى الدوري الممتاز هذا الموسم.

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