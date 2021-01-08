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انطلاق بطولة الشهيد المنتصر بالله الشيباني للقوة البدنية في سبها

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أُقيمت في قاعة بيت الثقافة في سبها فعاليات بطولة الشهيد المنتصر بالله الشيباني للقوة البدنية، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد العام للقوة البدنية، وبمشاركة “31” لاعباً، يُمثلون ثلاثة أندية من مدينة سبها، برعاية المجلس البلدي.

وتهدف البطولة إلى إضفاء جو من الألفة والانسجام والترفيه بين شباب المدينة، ولاستقطاب المزيد من الشباب والترويج لرياضة ألعاب القوى، حيث أشاد عبد الرحمن المجبري عضو الاتحاد العام لألعاب القوى بالمستوى الفني للمشاركين، متفائلا بتحقيقهم نتائج ممتازة في البطولات المحلية والعالمية.

وتوزعت المشاركات على ثلاث فئات (الناشئين وتحت الناشئين والكبار)، وتنافسوا على رفع الأوزان من 60 حتى 150 كيلوغراما. وتعتبر البطولة هي الأولى من ناحية المستوى التحكيمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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