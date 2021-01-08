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منافس فريق الأهلي بنغازي في كأس الكنفدرالية الأفريقية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 08 يناير 2021 (وال)- أوقعت القرعة ممثل ليبيا فريق الأهلي بنغازي في الدور الــ 32 مكرر من الكأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويحتل منافس الأهلي بنغازي موتيما بيمبي المرتبة السادسة على خارطة سلم ترتيب الدوري الكونغولي، ويمتلك في رصيده “20” نقطة، من “14” مباراة لعبها حتى الآن، حقق الفوز في “5” مباريات، تعادل في “5” مباريات، وخسر في “4” مباريات، سجل خط هجومه في البطولة الكونغولية “12” هدفًا، فيما أهتزت شباكه في “11” مناسبة، ويتصدر الدوري الكنغولي فريق مازيمبي بفارق الأهداف عن فريق فيتا كلوب برصيد “32” نقطة من “14” مباراة. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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