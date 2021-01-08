منافس فريق الأهلي بنغازي في كأس الكنفدرالية الأفريقية

بنغازي 08 يناير 2021 (وال)- أوقعت القرعة ممثل ليبيا فريق الأهلي بنغازي في الدور الــ 32 مكرر من الكأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويحتل منافس الأهلي بنغازي موتيما بيمبي المرتبة السادسة على خارطة سلم ترتيب الدوري الكونغولي، ويمتلك في رصيده “20” نقطة، من “14” مباراة لعبها حتى الآن، حقق الفوز في “5” مباريات، تعادل في “5” مباريات، وخسر في “4” مباريات، سجل خط هجومه في البطولة الكونغولية “12” هدفًا، فيما أهتزت شباكه في “11” مناسبة، ويتصدر الدوري الكنغولي فريق مازيمبي بفارق الأهداف عن فريق فيتا كلوب برصيد “32” نقطة من “14” مباراة. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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