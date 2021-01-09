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وديًّا .. الهلال يتفوّق على الأخضر

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 بنغازي 9 يناير 2021 (وال) حقّق فريق الهلال الأول لكرة القدم ،فوزا صريحا على ضيفه الأخضر، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس الجمعة – بملعب شهداء بنينا ببنغازي. 

وتعد هذه المباراة وديّة بين الفريقين ، وذلك استعدادا وتحضيرا لمنافسات الدوري الليبي الجديد لكرة القدم ، والذي تقرر انطلاقه في 25 من شهر يناير الحالي.

وتناوب على تسجيل أهداف الهلال، كلا من “أسامة الشريف” الهدف الأول في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، و إمضاء “فيصل  البدري” الهدف الثاني في الدقيقة في الدقيقة 48 ، واختتم أهداف الهلال اللاعب “أحمد العبار” موقعا الهدف الثالث ، وذلك في الدقيقة 74 .(وال ـ بنغازي) س إ

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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