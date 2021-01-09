رسميا الأهلي بنغازي يحتج لدى الكاف على أحداث لقاء الترجي

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قدمت إدارة النادي الأهلي بنغازي، الجمعة، احتجاج رسمي إلى الكاف بشأن تداعيات مباراته في إياب الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي.

وودع الأهلي بنغازي منافسات دوري الأبطال بعد خسارته المثيرة، أمام الترجي بنتيجة 2-3 في آخر دقيقتين من اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي في تونس، على ملعب حمادي العقربي برادس.

وقال النادي في بيان له أن “إدارة الأهلي توجهت باحتجاج رسمي للأمين العام للاتحاد الأفريقي في الوقت المحدد وفق الإجراءات الشكلية المتبعة بخصوص الأحداث المشبوهة المرافقة للمباراة”، مشيرا إلى أن الترجي خالف معايير السلامة بحضور الجماهير على عكس لوائح الكاف.

وتابع “وعما وقع من ضغوط على مراقب المباراة وحكامها، وثقت كاميرات النقل التلفزيوني بعض تفاصيله الموجودة خلف الكواليس، من تغير وجهة نظر المراقب من إيقافها إلى رفض ذلك نتيجة ضغوطات مرفقة بصور ومشاهد مسجلة توثق مخالفات ومجاوزات للمبادئ والقواعد المنظمة للكاف”.

وأكد البيان أن الأهلي قدم مذكرة قانونية مرفقة بكافة الأدلة المثبتة لما وقع من ضغوط مرفقة بصور ومشاهد مسجلة توثق المخالفات للوائح الكاف.

وشنت شخصيات رياضية مسؤولة بنادي الأهلي بنغازي، هجوما على الحادثة وعلى الحكم المصري محمود البنا، ووصفت ما حدث بـ “المهزلة التحكيمية”، مؤكدة أن ما حدث بات سمة للمسابقات القارية.