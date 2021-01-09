“أشبال الأهلي طرابلس” يستعدّون للاستحقاقات القادمة

يُواصل أشبال “الأهلي طرابلس” تحضيراتهم النهائية لانطلاق دوري الأشبال، في طرابلس، من خلال خوض العديد من المباريات الودّية مع فرق وأكاديميات مُتخصّصة في إعداد نجوم المستقبل.

ويسعى قطاع الفئات السنّية بالنادي، بقيادة ربّانه الجديد، عبد السلام الكوت، للاهتمام أكثر بالناشئين والأشباب، على اعتبار أنهم يمثلون الركائز الأساسية لتخريج لاعبين أكفّاء قادرين على تشريف هذه المؤسسة الرياضية العريقة.

وتعود مسابقات الفئات السنّية في ليبيا، مُجددًا، بعد فترة طويلة من التوقف، بسبب جائحة “كورونا” التي أرهقت القطاع الرياضي كثيرًا.

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