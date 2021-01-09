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فرحة في بنغازي بافتتاح مضمار ألعاب القوى.. بتكاتف محبي الرياضة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

‬احتفت بنغازي بافتتاح مضمار ألعاب القوى في المدينة الرياضية، وذلك عبر احتفالية تخللتها عدة فقرات فنية ورياضية.

وسيكون للمضمار دورٌ كبيرٌ لدفع عجلة الرياضة في المدينة نحو التطور والتقدم، خاصة أنها تحتاج لمثل هذه المرافق، التي سيكون لها أثر في تطوير الرياضة في المدينة.

ووسط حضور كل شرائح المجتمع؛ افتتح المضمار، الذي ما كان ليخرج للنور، لولا محبي الرياضة في المدينة، والمسؤولين الراغبين في تطويرها.

وسيفتح المضمار المجال، أمام الرياضيين، ليكون باكورة انطلاقهم نحو التألق والتميز في عالم ألعاب القوى التي حرمت لسنوات من مكان يمارس فيه الرياضيون تدريباتهم وتحضيراتهم، كما سيكون متاحًا لممارسة التريّض من أبناء بنغازي، ليمارسوا عادتهم من خلال التمارين اليومية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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