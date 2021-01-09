اخبار الرياضة

الأهلي بنغازي يواجه موتيمبا الكونغولي في الكونفدرالية

تم النشر منذُ 51 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سحبت مساء أمس الجمعة في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف في القاهرة قرعة الدوري 32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية.

ووضعت القرعة ممثل ليبيا الأهلي بنغازي في مواجهة مع موتيمبا بيمبي الكونغولي، إذ يسعى الأهلي لبلوغ دور المجموعات والوصول لأبعد مرحلة في البطولة خاصة بعد الأداء المشرف الذي قدمه الفريق في دوري الأبطال.

وفي حال تجاوز نادي المشوار الطويل نظيره الكونغولي فإنه سيتأهل مباشرة إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستدور منافسات الدور 32 مكرر في فبراير المقبل عقب انتهاء منافسات الشان والتي يشارك فيها المنتخب الوطني والذي يضم عدد من لاعبي الاهلي بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك