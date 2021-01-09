الأهلي بنغازي يواجه موتيمبا الكونغولي في الكونفدرالية

سحبت مساء أمس الجمعة في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف في القاهرة قرعة الدوري 32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية.

ووضعت القرعة ممثل ليبيا الأهلي بنغازي في مواجهة مع موتيمبا بيمبي الكونغولي، إذ يسعى الأهلي لبلوغ دور المجموعات والوصول لأبعد مرحلة في البطولة خاصة بعد الأداء المشرف الذي قدمه الفريق في دوري الأبطال.

وفي حال تجاوز نادي المشوار الطويل نظيره الكونغولي فإنه سيتأهل مباشرة إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستدور منافسات الدور 32 مكرر في فبراير المقبل عقب انتهاء منافسات الشان والتي يشارك فيها المنتخب الوطني والذي يضم عدد من لاعبي الاهلي بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية