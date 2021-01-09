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ليفربول يثأر من أستون فيلا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ثأر ليفربول من مضيفه استون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأطاح به خارج المسابقة على أرضية ملعبه.

ولم ينس الريدز خسارته الثقيلة في الدور أمام أستون فيلا لذلك أعد المدرب يورغن كلوب للقاء جيدا، إذ افتتح ساديو ماني النتيجة مبكرا من الدقيقة 4 ليأتي الرد عن طريق لوي باري الذي عدل النتيجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

في الشوط الثاني انتفض ليفربول وأمضى ثلاثية عن طريق فينالدوم وساديو ماني ومحمد صلاح ليعبر بالتالي ليفربول إلى الدور المقبل من كأس الاتحاد الإنجليزي وليودع استون فيلا المسابقة بخسارة ثقيلة على أرضه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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