ليبيا تبدأ تحضيراتها للشأن بعد الوصول للكاميرون

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أجرى المنتخب الوطني للاعبين المحليين أولى تدريباته في الكاميرون صباح اليوم السبت بالملعب الجانبي بمقر إقامته بمدينة دوالا الكاميرونية .

وكان المنتخب الليبي قد وصل إلى الكاميرون أمس الجمعة، وذلك تحضيرا للمشاركة في بطولة الشأن المنتظر انطلاقها في السابع عشر من يناير الجاري .

وشهدت التدريبات حضور سبعة وعشرون لاعبا، وقد خصص الطاقم الفني للمنتخب الليبي بقيادة المونتينيجري “زوران فيليبوفيت” المران الأول لإزالة التعب والاستشفاء والوقوف على جاهزية اللاعبين .

وسيخوض المنتخب الليبي مباراة ودية مع زامبيا، يوم الثلاثاء المقبل، قبل خوض منافسات البطولة.

ويسعى المنتخب الليبي للمنافسة على اللقب، الذي سبق وظفر به في عام 2014 في جنوب إفريقيا.

ويشارك في البطولة، ست عشر منتخبًا إفريقيا على أربع مجموعات، وأوقعت القرعة المنتخب الليبي في المجموعة الثانية إلى جانب “النيجر والكونغو وجمهورية الكونغو”.

ويلتقي المنتخب الليبي مع النيجر في السابع عشر من يناير فيما يصطدم بالكونغو الديمقراطية في الواحد والعشرين من يناير، قبل أن يختتم مباريات مجموعته بمواجهة الكونغو برازافيل يوم 25 من الشهر ذاته”.

وكان المنتخب الليبي للمحليين، قد تأهل لنهائيات الشان، بعدما قرر الاتحاد التونسي، الانسحاب من المشاركة في البطولة.