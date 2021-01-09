استقبال حافل لبعثة الأهلي بنغازي

حظيت بعثة الأهلي بنغازي بترحيب كبير عند عودتها إلى مطار بنينا عقب انتهاء مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا بصورة مشرفة.

وقدّم رجال الأهلي بنغازي أداء بطوليا أمام الترجي الرياضي التونسي وكانوا قريبين جدا من خطف ورقة الترشح، لكن الفريق التونسي استطاع خطف المباراة في الدقائق الأخيرة ليتأهل بالتالي ممثل ليبيا للمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.

من جهتها أرادت جماهير فريق المشوار الطويل تحية أبطالها على أدائهم في دوري الأبطال ودعمهم وتشجيعهم لتحقيق نتيجة إيجابية في الكونفدرالية الأفريقية خاصة أنه أضحى الممثل الوحيد لليبيا في بطولات القارة السمراء.

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