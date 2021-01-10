التّعادل الإيجابي يخيّم على لقاء الصداقة والأنوار

شحات 10 يناير 2021 (وال) خيّم التّعادل الإيجابي بهدف لمثله، على لقاء فريقي الصداقة وضيفه الأنوار، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين – على أرضية ملعب نادي الصداقة .

وقاد هذه المباراة الودية التي جرت – اليوم السبت – تحضيرا وتأهبا لمنافسات الدوري الممتاز المقرر انطلاقته في الخامس والعشرين من الشهر الحالي “أحمد الشلماني” كحكم وسط، بمساعدة كل من مساعد أول “وليد بوحرارة”، ومساعد ثاني “المنجي بوشكيوة”.

هذا وسجل فريق الصداقة أولا، في منتصف الشوط الأول، وذلك عن طريق “عبد الرؤوف الساعدي”، فيما عدل الأنوار النتيجة في الدقيقة 90 ، وذلك بواسطة ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه “نور الدين الشهيبي” ، منهيا المباراة على واقع التعادل الإيجابي. (وال ـ شحات ) س إ

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