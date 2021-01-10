بثلاثية نظيفة.. الهلال يحقق فوزاً ودياً على الأخضر

حقق الهلال الفوز وديا على حساب فريق الأخضر بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب شهداء بنينا ضمن تحضيرات الفريقين لبداية الدوري الممتاز.

أهداف الهلال الثلاثة جاءت بواسطة مهاجمه الجديد أسامة الشريف وقائد الفريق فيصل البدري أما الهدف الثالث فسجله لاعبه أحمد العبار.

وبدأ فريق الهلال تحضيراته مبكرا للدوري منذ حوالي شهر ونصف استعدادا للبطولة العربية للأندية أمام الأخضر فبدأ تدريباته منذ حوالي شهر مضى.

وتواصل الأندية تدريباتها هذه الأيام لبداية الدوري الممتاز الذي قرر اتحاد الكرة انطلاقه في الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي.

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