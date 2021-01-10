على ملعب شحات.. الصداقة يتعادل ودياً مع الأنوار

ضمن المباريات التحضيرية التي تخوضها أغلب أندية الدوري الممتاز استضاف ملعب شحات مباراة ودية جمعت فريقي الصداقة والأنوار والتي تعتبر من ضمن الاستعدادات النهائية للفرق قبل بداية الدوري في الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي.

الفريقان قدما أداء جيدا أمام الجمهور المتعطش لانطلاق الدوري الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل الصداقة أولا عن طريق المدافع عبدالرؤوف الساعدي وعدل الأنوار النتيجة من ركلة جزاء.

ويسعى الفريقان للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية قبل بداية الدوري لضمان الظهور بشكل جيدا والمنافسة على اللقب.

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