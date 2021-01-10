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على ملعب شحات.. الصداقة يتعادل ودياً مع الأنوار

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن المباريات التحضيرية التي تخوضها أغلب أندية الدوري الممتاز استضاف ملعب شحات مباراة ودية جمعت فريقي الصداقة والأنوار والتي تعتبر من ضمن الاستعدادات النهائية للفرق قبل بداية الدوري في الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي.

الفريقان قدما أداء جيدا أمام الجمهور المتعطش لانطلاق الدوري الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل الصداقة أولا عن طريق المدافع عبدالرؤوف الساعدي وعدل الأنوار النتيجة من ركلة جزاء.

ويسعى الفريقان للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية قبل بداية الدوري لضمان الظهور بشكل جيدا والمنافسة على اللقب.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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