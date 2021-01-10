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الفالوجا يتأهل للتصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الأولى

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل فريق الفالوجا للتصفيات النهائية المؤهلة لدوري الدرجة الأولى بعد انسحاب فريق العزيمة من المباراة بعدم الحضور.

وكان من المقرر أن يلتقي فريقا الفالوجا السواني مع العزيمة الماية، تماشياً مع قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم الذي يقضي باستكمال الأسبوع الأخير لدوري الدرجة الثانية.

وبعد عدم حضور فريق العزيمة، أعطى حكم المباراة الوقت المسموح به في انتظار دخول الفريق لكنه تغيب ليعلن حكم المباراة انتهاءها لصالح فريق الفالوجا على فريق العزيمه بنتيجة 2 /0 وذلك لعدم حضور الفريق الضيف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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