اخبار الرياضة

قرارات مهمة في اجتماع عمومية اتحاد كرة القدم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استضاف نادي راسكو الرياضي في رأس لانوف اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الليبي، والذي يعتبر تكميليا للاجتماع السابق الذي لم يكتمل فيه النصاب، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء الأندية الليبية.

وتم افتتاح الجلسة بالنشيد الوطني ثم تمت تسمية رؤساء الأندية الحاضرة والتي تم توثيق حضورها رسميا داخل قاعة الاجتماعات، ثم انطلقت بعد ذلك جلسة مغلقة تضم أعضاء الجمعية العمومية تم خلالها وضع جدول الأعمال والاتفاق على تشكيل لجان للانتخابات ولجان الطعون وتحديد المواعيد، وذلك وفق شروط محددة في النظام الأساسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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