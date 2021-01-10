منتخب المحليين يجري مرانه الأول في الكاميرون

أجرى المنتخب الوطني للاعبين المحليين أول مران له في العاصمة الكاميرونية دوالا قبل بداية مشاركته ببطولة الشان منتصف الشهر الجاري.

وشهد المران حضور 27 لاعبا لإزالة التعب بعد الرحلة الشاقة للوصول إلى الكاميرون.

وسيجري المنتخب الوطني مباراة ودية أمام نظيره الزامبي مساء الثلاثاء، قبل انطلاق مشاركته في الشأن، حيث سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب النيجر يوم 17 من الشهر الحالي.

ويسعى المنتخب الوطني لتعويض إخفاقاته الماضية من خلال المنافسة على بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي سبق وأن حقق لقبها في عام

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