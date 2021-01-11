رغم الجائحة.. ريال مدريد الأكبر في الإيرادات بين أندية أوروبا

رويترز/

كشفت دراسة لشركة “KBMJ” لمراجعة الحسابات أن “ريال مدريد” بطل الدوري الإسباني لكرة القدم حقق إيرادات إجمالية بلغت 681.2 مليون يورو ، أي ما يعادل “832 مليون دولار”، خلال موسم 2019-2020 رغم واقع تراجع الإيرادات بنسبة 8%.

وتعد إيرادات بطل إسبانيا هي الأكبر بين الأندية الفائزة بالألقاب المحلية في المسابقات الأوروبية الست الكبرى .. وبلغت إيرادات “بايرن ميونيخ” بطل ألمانيا 607.2 مليون يورو، يليه ليفربول بطل إنجلترا ” 557 مليون يورو” ثم “باريس سان جيرمان” 540.6 مليون يورو.. وبلغت إيرادات يوفنتوس بطل إيطاليا 401.4 مليون يورو، بينما كانت إيرادات بورتو بطل البرتغال الأقل بين الأبطال الستة حيث اكتفى بتحقيق 87.3 مليون يورو.

وأكدت الدراسة معاناة كل أبطال المسابقات الكبرى في أوروبا من انخفاض في الأرباح التشغيلية بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.. ومع إلغاء الكثير من المباريات أو إقامتها دون جمهور منذ مارس وحتى الآن، فإن خسائر إيرادات أيام المباريات لكل أبطال المسابقات الكبرى باستثناء بورتو كانت الأكبر لهذه الأندية، وعانى ريال من خسائر تبلغ 34.9 مليون يورو.

وخلص تقرير “رويترز” إلى أنه لم تتحقق أرباح صافية للأندية الأبطال عن موسم 2019-2020 سوى لبايرن ميونيخ “5.9 مليون يورو” وريال مدريد “300 ألف يورو”، عكس الحال في موسم 2018-2019 عندما تحققت الأرباح من كل الأندية الأبطال، فيما عاني “باريس سان جيرمان” من أكبر خسارة صافية، بلغت 125.8 مليون يورو حيث كان الدوري الفرنسي هو الوحيد في المسابقات المحلية الكبرى الذي يتقرر عدم استكماله في أبريل بسبب كورونا.

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