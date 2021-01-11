تغييرات “كونتي” في موقعة “روما” تضعه في مرمى الانتقادات

استطاع “روما” فرض التعادل على ضيفه “الإنتر”، بهدفين لمثلهما، في قمة الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

ودخل “ذئاب العاصمة” اللقاء، بشكل أفضل، ليستطيع لوينزو بيلغريني، افتتاح النتيجة بعد مرور 17 دقيقة فقط.

وفي الشوط الثاني، عاد “الإنتر “للمنافسة، واستطاع السيطرة على مجريات اللقاء وبعد مرور 11 دقيقة على انطلاق الشوط الثاني؛ استطاع ميلان سكرينيار، تعديل النتيجة ، ليستمر المدّ “النيراتزوري” على ملعب الأولمبيكو، حيث أسفر عن هدفٍ ثانٍ لـ”الإنتر” بتوقيع الظهير المغربي، أشرف حكيمي.

وتبدّلت مجريات المباراة برعونة “كونتي” وسوء اختياراته؛ فبعد السيطرة المطلقة على المباراة، أجرى المدرب تغييرات بإخراج “فيدال وحكيمي”، ومن قبلهما “لوتاروو مارتينيز”؛ ليفقد السيطرة نهائيًا على المباراة، ويستطع، بالتالي، “روما” إعادة اللقاء إلى نقطة البداية بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة الـ 86.

وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده، بينما يواصل “الإنتر” إهدار النقاط، في سباقه نحو صدارة الدوري الإيطالي، وسط غضب من جماهيره العريضة على أداء المدرب “كونتي” في المباريات المهمة.

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