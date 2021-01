اليابان.. 80% يؤيدون إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو

استطلاع للرأي أجرته وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، كشف أن نحو 80% من اليابانيين، يرغبون في إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقررة في طوكيو هذا العام.

وأظهر الاستطلاع أن 35% من المشاركين فيه يؤيدون إلغاء الدورة الأولمبية في ظل تزايد القلق من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، بينما فضل 44.8%، تأجيل الحدث الرياضي الكبير إلى موعد لاحق.

وفي ظل تزايد عدد المصابين بالعدوى، أعلن رئيس وزراء اليابان، يوشيهدي سوجا، حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى، الخميس الماضي، وربما تمتد الطوارئ لتشمل مناطق أخرى من البلاد، من أجل احتواء الفيروس.

وكان من المقرر إقامة الدورة الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو في صيف 2020، لكنها بسبب الأزمة الصحية العالمية، تأجلت إلى العام الحالي، وتقرر إقامتها ما بين 23 يوليو و8 من أغسطس.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

