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لاعب سويدي يطلب من زلاتان العودة للمنتخب

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

في حديث لشبكة سكاي سبورت طالب نجم يوفنتوس ديان كولوسيفسكي مواطنه زلاتان إبراهيموفيتش بالعودة للمنتخب السويدي والمشاركة معه في بطولة أمم أوروبا القادمة .

مطالبة لاعب يوفنتوس جاءت خلال لقاء موسع للموهبة السويدية تحدث فيها عن التواصل بينه وبين زلاتان الذي يعتبره مثالا له إذ يرى كولوسيفسكي صعوبة في أن يقوم لاعب آخر بالعمل الذي ينجزه زلاتان والدور المعنوي الذي يلعبه مهاجم ميلان معه .

كولوسيفسكي اعتبر تواجد زلاتان في اليورو القادم أمرا رائعا للمنتخب السويدي الذي قد يعود له زلاتان من جديد لأول مرة منذ 2016 بحسب تقارير صحفية

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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