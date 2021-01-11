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“يوفنتوس” يُواصل صحوته في الدوري الإيطالي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل “يوفنتوس” صحوته في الدوري الإيطالي ليحقق فوزه الثالث على التوالي فبعد فوزه على أودينيزي وميلان تمكن اليوفي من الفوز على “ساسولو”، ضمن الجولة الـ 17 من “السيريا أ”.

وافتتح “دانيلو” النتيجة لصالح “السيدة العجوز” في الدقيقة الـ 50، لكن “ساسولو” استطاع تعديل النتيجة في الدقيقة الـ 68؛ إلا أن رغبة “البيانكونيري” في انتزاع النقاط الثلاث كانت قوية، حيث سجّل ارون رامسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 82، ليختتم كريستيانو رونالدو، ثلاثية “اليوفي” في الدقيقة الـ 90.

ورفع “يوفنتوس”، بهذا الفوز، رصيده للنقطة الـ 33 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد “ساسولو” عند 27 نقطة في المركز السابع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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