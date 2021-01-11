“يوفنتوس” يُواصل صحوته في الدوري الإيطالي

واصل “يوفنتوس” صحوته في الدوري الإيطالي ليحقق فوزه الثالث على التوالي فبعد فوزه على أودينيزي وميلان تمكن اليوفي من الفوز على “ساسولو”، ضمن الجولة الـ 17 من “السيريا أ”.

وافتتح “دانيلو” النتيجة لصالح “السيدة العجوز” في الدقيقة الـ 50، لكن “ساسولو” استطاع تعديل النتيجة في الدقيقة الـ 68؛ إلا أن رغبة “البيانكونيري” في انتزاع النقاط الثلاث كانت قوية، حيث سجّل ارون رامسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 82، ليختتم كريستيانو رونالدو، ثلاثية “اليوفي” في الدقيقة الـ 90.

ورفع “يوفنتوس”، بهذا الفوز، رصيده للنقطة الـ 33 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد “ساسولو” عند 27 نقطة في المركز السابع.

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