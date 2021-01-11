“السويحلي” يتعاقد مع “المنقوش والقليب والتريكي”

لم تغلق إدارة نادي “السويحلي”، الميركاتو بعد، وما زالت تدعم صفوف الفريق الأول بعدة لاعبين، قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

وأبرمت إدارة “السويحلي” ثلاثة تعاقدات، مساء أمس، حيث انضمّ النجم السابق للفريق الأول، محمد المنقوش، بعقد يستمر لموسم واحد.

وتم التعاقد مع المُدافع، عبدالرحيم التريكي، لموسم واحد، وهي المدة نفسها، التي وقعت إدارة “السويحلي” بها مع لاعب الوسط عمر القليب.

ويسعى “السويحلي”، بإشراف مدرّبه، جلال الدامجة، إلى المُنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصةً أن الفريق يُعتبر من أبرز الفرق الليبية، خلال السنوات الأخيرة.

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