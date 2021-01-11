لتعويض رحيل “كوستا”.. “أتلتيكو مدريد” يقترب من ضمّ “ديمبلي”

بات “أتلتيكو مدريد” قريبًا من التعاقد مع مهاجم “أولمبيك ليون”، موسى ديمبلي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى “الروخي بلانكوس”، للتعاقد مع مهاجم في فترة “الميركاتو” الشتوي لتعويض رحيل الإسباني، دييجو كوستا، والذي فسخ عقده مع النادي.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن “أتلتيكو” حصل على موافقة “ليون” بشأن استعارة الفرنسي موسى ديمبلي لمدة ستة أشهر، مع خيار الشراء مقابل 35 مليون يورو، ومن المتوقع وصول “ديمبلي”، اليوم، إلى مدريد، في حال تحسن الطقس، إذ تشهد العاصمة الإسبانية عاصفةً ثلجيةً قويةً، هذه الأيام.

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