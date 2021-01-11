إصابات تُربِك صفوف المنتخب الوطني قبل مُواجهة زامبيا

يُواصل المنتخب الوطني للمحليين تدريباته في مدينة “دوالا” الكاميرونية؛ تأهبًا لانطلاق نهائيات “الشان” في الـ 17 من الشهر الجاري، حيث سيُواجه المنتخب الوطني مساء الأربعاء نظيره الزامبي وُدّيًا ضمن تحضيراته لـ”الشان”.

وتم الإعلان عن إصابة كلٍّ من “محمود عكاشة والحارس أحمد عزاقة ومحمد مفتاح”، خلال تدريبات أمس، وسيجري اللاعبون فحوصات لمعرفة مدى إصابتهم، وكم يحتاجون للعودة إلى التدريبات.

من جهته، يسعى المدرب، زوران فيلبيوفيتش، إلى الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل مواجهة نيجيريا يوم الـ 17 من الشهر الجاري، في أولى مباريات “الشأن”.

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