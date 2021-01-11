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“الرجاء” يستقبل الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحل الإسماعيلي المصري ضيفا على الرجاء المغربي لحساب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس ” البطولة العربية للأندية”.

القمة العربية التي سيحتضنها الملعب الكبير بمراكش يسعى من خلالها “الرجاء” لتحقيق الفوز بأكثر من هدف لبلوغ الدور النهائي؛ لأن مباراة الذهاب انتهت لصالح الإسماعيلي بهدف دون رد.

ويذكر أن النهائي ستحتضنه الدار البيضاء هذه النسخة، وكان الاتحاد السعودي أول المتأهلين للدور النهائي في انتظار الفائز من مباراة اليوم، وسيدخل الرجاء لقاء اليوم دون حضور مدربه جمال السلامي الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ أيام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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