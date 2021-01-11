“الرجاء” يستقبل الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية

يحل الإسماعيلي المصري ضيفا على الرجاء المغربي لحساب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس ” البطولة العربية للأندية”.

القمة العربية التي سيحتضنها الملعب الكبير بمراكش يسعى من خلالها “الرجاء” لتحقيق الفوز بأكثر من هدف لبلوغ الدور النهائي؛ لأن مباراة الذهاب انتهت لصالح الإسماعيلي بهدف دون رد.

ويذكر أن النهائي ستحتضنه الدار البيضاء هذه النسخة، وكان الاتحاد السعودي أول المتأهلين للدور النهائي في انتظار الفائز من مباراة اليوم، وسيدخل الرجاء لقاء اليوم دون حضور مدربه جمال السلامي الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ أيام.

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