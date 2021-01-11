“الشارع الغربي” يتأهل لدوري الدرجة الأولى

حقق فريق الشارع الغربي أحلام جمهوره ومحبيه في طرابلس بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد تفوقه المثير على منافسه الظهرة بني وليد بهدفين لهدف في المباراة الفاصلة والحاسمة التي أقيمت السبت في ملعب نادي أبوسليم الرياضي.

وشهدت المباراة تقلبات ومفاجآت عديدة حيث كان (أبناء بني وليد) يحتاجون للتعادل على أقصى تقدير من أجل التأهل إلى الدرجة الأولى، حيث تقدم الظهرة بهدف إلى ما قبل انتهاء المباراة بسبع دقائق والتي انتفض بعدها أبناء الشارع الغربي للعاصمة طرابلس، ونجحوا بالتالي في قلب النتيجة لمصلحتهم بهدفين إذ جاء الهدف الثاني في الرمق الأخير من اللقاء.

وعقب التأهل المستحق انطلقت الاحتفالات لرجال المدرب عبدالحكيم السويح؛ ابتهاجاً بهذا التأهل والعودة لدوري الدرجة الأولى بعد غياب طويل.

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