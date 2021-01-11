السعيطي لـ218: الأهلي بنغازي تعرض لـ”الظلم”.. وقادرون على المنافسة

قال رئيس النادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي، إنه يتأسف على خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي بـ”الصافرة التحكيمية”، التي ذكر أنها كانت قاسية بعد تقديم الفريق أداء قويا بعد عمل متواصل في الأشهر الماضية من اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية.

وأضاف السعيطي، في تصريحات خاصة لـ”218″، الأحد، أن اتحاد الكرة لم يتواصل مع إدارة النادي بعد الظلم الذي تعرض له الفريق في مباراة الترجي ولم تكن هذه الحادثة الأولى، حسب وصفه.

وعن مشاركة الفريق في منافسات الكونفدرالية ومباراته القادمة أمام فريق موتيما بيمبي الكونغولي، قال السعيطي إن الفريق بدأ في استعداداته في مدينة بنغازي وسيكون برنامج العمل في الفترة القادمة مرتبطا بما يحتاجه الجهاز الفني.

وأوضح السعيطي أن إدارته تعمل في الفترة الحالية على ترميم باقي الألعاب الجماعية، والتركيز على فريق كرة القدم الذي يعتقد أنه يمتلك حظوظا كبيرة في التتويج بلقب الدوري الممتاز، والوصول لأبعد نقطة في المشاركة الأفريقية.

وعلى صعيد الجوانب الاستثمارية، أضاف السعيطي أن الإدارة اتجهت لتقوية هذا الملف حتى لا يحتاج النادي مستقبلا لدعم الدولة، ويرى أن النادي في وضعية مالية مريحة بعد تفعيل مجموعة من المشاريع التي أسهمت في التطور الحالي.

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