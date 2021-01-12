الدوري الإنجليزي: تسجيل أكثر من “60” إصابة بكورونا في أسبوع

سجل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم -الاثنين- “36” حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف اللاعبين والطواقم الفنية ضمن اختبارات الأسبوع الماضي.

يذكر أنه تم الكشف عن “207” إصابة منذ انطلاقة الموسم الجديد، خلال “21” جولة من الاختبارات، فيما لم يكشف بعد ،عن أسماء المصابين وقد صرح الدوري الإنجليزي أن المصابين الجدد يخضعون للعزل الذاتي لمدة “10” أيام، كما جاء في بيان الدوري أنه “بين يوم الاثنين “4” يناير والخميس “7” من الشهر ذاته خضع 1538 من اللاعبين والطواقم الفنية لاختبارات الفيروس، ظهرت من بينهم “27” إصابة جديدة.

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