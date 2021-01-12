الاتحاد العام الليبي للعبة كاراتيه يُعيد تشكيل الاتحاد الفرعي بالمنطقة الوسطى

بنغازي 12 يناير 2021 (وال)-أصدر رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتيه المهندس جمال الرعيض، قرارًا بإعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الوسطى.

هذا وجاء القرار رقم (2) لسنه 2021 في مادته الأولى: إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الوسطى على النحو التالي: محمد نصر القدر رئيسًا، وميلاد حسين الصل نائبًا، والأعضاء: إبراهيم محمد الباعور، خالد محمد مراد، سالم محمدشنب، وناجي جمعة كريعات، ومحمد أحمد أبو سنينة. (وال-بنغازي) ر ع/ ر ت

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