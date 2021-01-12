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الاتحاد العام الليبي للعبة كاراتيه يُعيد تشكيل الاتحاد الفرعي بالمنطقة الوسطى

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 12 يناير 2021 (وال)-أصدر رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتيه المهندس جمال الرعيض، قرارًا بإعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الوسطى.

هذا وجاء القرار رقم (2) لسنه 2021 في مادته الأولى: إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الوسطى على النحو التالي: محمد نصر القدر   رئيسًا، وميلاد حسين الصل   نائبًا، والأعضاء: إبراهيم محمد الباعور، خالد محمد مراد، سالم محمدشنب،  وناجي جمعة كريعات، ومحمد أحمد أبو سنينة. (وال-بنغازي) ر ع/ ر ت

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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